В четверг, 26 марта, продолжается «Кубок Надежды» — онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу в FIFA 20, который проводит «СЭ».

В заключительном четвертьфинале «Кубка Надежды» сразятся вратарь клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Михаил Бердин (играет в FIFA за «Ливерпуль») и нападающий «Оренбурга» Артем Кулишев («Манчестер Сити»). Матч начнется в 19.30 (по московскому времени).

Бердин заменил защитника футбольного «Сочи» Ивана Миладиновича, у которого возникли технические проблемы.

«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.