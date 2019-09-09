Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Месси, Роналду и Неймар возглавили рейтинг игроков FIFA20

19:39

EA Sports опубликовали официальные рейтинги сотни лучших футболистов в FIFA 20. Возглавил список капитан «Барселоны» Лионель Месси. Его рейтинг составляет 94. Второе место занял Криштиану Роналду из «Ювентуса» — 93, тройку замкнул Неймар из «ПСЖ» — 92.

Также в топ-10 вошли Эден Азар, Кевин-де Брейне, Ян Облак (по 91), Виргил ван Дейк, Мохамед Салах, Лука Модрич и Марк-Андре тер Штеген (по 90).

Официальный релиз FIFA 20 состоится 27 сентября 2019 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир