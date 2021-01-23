Месси не попал в команду года FIFA 21

EA Sports объявила команду года, карточки из которой в ближайшее время появятся в FIFA 21. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в состав.

Полностью список TOTY 2020 выглядит следующим образом: Мануэль Нойер («Бавария»), Альфонсо Дэйвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»)