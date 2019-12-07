Месси, Мбаппе и Кейн вошли в команду групповой стадии Лиги чемпионов в FIFA 20, Роналду — нет
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Компания EA Sports опубликовала символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальный карточки получили Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси(«Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Серхио Рамос («Реал»). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не был включен в команду.
The ??? came out to play on European nights.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 6, 2019
The Team of the Tournament — Group Stage is available in packs for a limited time. Details ?? https://t.co/fdMxS7Rdv0#TOTTGS | #UCL | #UEL | #FUT20 pic.twitter.com/tIzHa4gxaY
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