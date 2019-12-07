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Месси, Мбаппе и Кейн вошли в команду групповой стадии Лиги чемпионов в FIFA 20, Роналду — нет

01:28

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальный карточки получили Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси(«Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Серхио Рамос («Реал»). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не был включен в команду.

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