Компания EA Sports опубликовала символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальный карточки получили Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси(«Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Серхио Рамос («Реал»). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не был включен в команду.