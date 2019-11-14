Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 95 OVR. В 13-м туре чемпионата Испании аргентинец забил три гола в ворота «Сельты».

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.