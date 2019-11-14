Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Месси, Левандовски и Пайет — в новой команде недели

07:23

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 95 OVR. В 13-м туре чемпионата Испании аргентинец забил три гола в ворота «Сельты».

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир