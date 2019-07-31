Месси, Гнабри, Пьянич и Мактоминэй - на обложке PES 2020

Konami представила официальную обложку нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020. На ней будут изображены сразу четыре футболиста: Лионель Месси, Серж Гнабри, Миралем Пьянич и Скотт Мактоминэй. Они являются представителями клубов, которые стали эксклюзивными партнерами PES 2020 в этом году - "Барселона", "Бавария", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед"​ соответственно.

Стоит отметить, что в этом году игра носит название eFootball PES 2020 в честь киберфутбольной лиги, организованной защитником "Барселоны" Жераром Пике и Konami.

Напомним, PES 2020 является единственным футсимом, где будет полностью лицензирован чемпионат России. Выход игры запланирован на 10 сентября этого года.