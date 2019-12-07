Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самым высокорейтинговым игроком является нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 98 OVR. 32-летний футболист забил победный мяч в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0). Обычная карточка аргентинца имеет рейтинг 94 OVR.

Want to add some ENGLISH LEAGUE Legends to your #eFootballPES2020 team?



Now you can!

PLUS brand new Featured Players! Live NOW in #myClub ?#PlayingIsBelieving pic.twitter.com/pD09y9FJg9 — eFootball PES (@officialpes) December 5, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.