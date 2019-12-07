Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Месси, Де Брейне и ван Дейк — в команде недели PES 2020

05:01
Теги:

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самым высокорейтинговым игроком является нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 98 OVR. 32-летний футболист забил победный мяч в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0). Обычная карточка аргентинца имеет рейтинг 94 OVR.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир