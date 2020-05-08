Медведев разгромил Монфиса в серии из трех матчей в FIFA 20

Пятая ракетка мира Даниил Медведев оказался сильнее Гаэля Монфиса по итогам трех шоу-матчей FIFA 20 (3:0 — общий счет).

В первой игре 24-летний россиянин играл за «Ювентус», а 33-летний француз — за «Ливерпуль». Медведев обыграл Монфиса со счетом 3:1.

Даниил Медведев («Ювентус») — Гаэль Монфис («Ливерпуль») — 3:1. Фото twitch.tv

Второй матч: Монфис (сборная Франции) — Медведев (сборная Бельгии) — 0:1.

Даниил Медведев (Бельгия) — Гаэль Монфис (Франция) — 1:0. Фото twitch.tv

Третий: Монфис («ПСЖ») — Медведев («Ливерпуль») — 0:2.