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Мбаппе получил рейтинг 100 в PES 2020. Такого еще не было в истории футбольных симуляторов

07:40
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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В режиме My Club футбольного симулятора eFootball PES 2020 продолжается событие, посвященное Евро-2020. С сегодняшнего дня будут доступны специальные карточки сборных Франции, Бельгии и Италии. По 8 игроков из этих команд получили повышение характеристик.

Впервые в истории футсимов игрок получил рейтинг 100 OVR. Французский нападающий Кильян Мбаппе на начальном уровне будет имет такие показатели. С течением времени его можно будет прокачать еще больше.

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