Мбаппе, Облак и Ибрагимович — в команде недели PES 2021
04:33
Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самые высокорейтинговые карточки получили Кильян Мбаппе (95 OVR), Ян Облак (93 OVR), Томас Мюллер (89 OVR) и Златан Ибрагимович (89 OVR).
Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.
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