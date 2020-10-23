Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили Кильян Мбаппе (95 OVR), Ян Облак (93 OVR), Томас Мюллер (89 OVR) и Златан Ибрагимович (89 OVR).

New Featured Players are now available in #myClub! Add up to 3 to your squads now. #PES2021 pic.twitter.com/om6z43joir — KONAMI UK (@KonamiUK) October 22, 2020

Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.