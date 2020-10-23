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Мбаппе, Облак и Ибрагимович — в команде недели PES 2021

04:33
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили Кильян Мбаппе (95 OVR), Ян Облак (93 OVR), Томас Мюллер (89 OVR) и Златан Ибрагимович (89 OVR).

Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

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