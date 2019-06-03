Массимо Каррера вслед за Тотти присоединится к киберспортивной лиге

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Corriere dello Sport. В сентябре цифровая платформа запустит турнир по игре в FIFA 19 Carrera Championship. Соревнования будут проходить на ПК и консолях PS4 и Xbox One в формате "1 на 1" и "11 на 11"

Ранее к проекту VPL присоединился многолетний капитан "Ромы" Франческо Тотти.

- Массимо Каррера с энтузиазмом воспринял идею чемпионата, который будет носить его имя, - сказал представитель VPL Энрико Ценикола. - Это будет турнир, открытый для всех любителей киберспорта, не только в Италии и России. Мы планируем организовать масштабное мероприятие и провести финал в центре Москвы. Каррера в России - звезда, у него тысячи поклонников и большой интерес СМИ.