Стали известны рейтинги топ-1000 футболистов в FIFA 21. Лучшим из россиян второй год подряд стал защитник ЦСКА Мариу Фернандес с общим рейтингом 82.

Второе место занял его партнер по команде вратарь Игорь Акинфеев — 80.

Третье и четвертое место заняли легионеры: новичок «Аталанты» Алексей Миранчук (в FIFA 21 он еще принадлежит «Локомотиву») и хавбек «Монако» Александр Головин (по 79).

Пятое и шестое место поделили вратарь «Локомотива» Гильерме (78) и нападающий «Спартака» Александр Кокорин (по 78). Седьмой — хавбек «Валенсии» Денис Черышев (77).