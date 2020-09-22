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Мариу Фернандес — лучший россиянин в FIFA 21 второй год подряд, Кокорин — в топ-6

22:57
Александо Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александо Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Стали известны рейтинги топ-1000 футболистов в FIFA 21. Лучшим из россиян второй год подряд стал защитник ЦСКА Мариу Фернандес с общим рейтингом 82.

Второе место занял его партнер по команде вратарь Игорь Акинфеев — 80.

Третье и четвертое место заняли легионеры: новичок «Аталанты» Алексей Миранчук (в FIFA 21 он еще принадлежит «Локомотиву») и хавбек «Монако» Александр Головин (по 79).

Пятое и шестое место поделили вратарь «Локомотива» Гильерме (78) и нападающий «Спартака» Александр Кокорин (по 78). Седьмой — хавбек «Валенсии» Денис Черышев (77).

Дополнительная информация:

https://www.ea.com/ru-ru/games/fifa/fifa-21/ratings/ratings-database

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