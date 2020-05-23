«Манчестер Юнайтед» будет судиться с создателями Football Manager

«Манчестер Юнайтед» направил иск в суд на разработчика игры Football Manager 2020, компанию Sports Interactive. По информации AP, английский клуб недоволен «неправомерным использованием названия команды», а именно использованием упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды. Клуб считает это нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».

Примечателен тот факт, что аналогичная эмблема для «Манчестер Юнайтед» использовалась в игре с 1992 года. У руководства клуба ни разу не было возражений по этому поводу.