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«Манчестер Юнайтед» будет судиться с создателями Football Manager

03:16
Профиль «Манчестер Юнайтед в Football Manager 2020.
Профиль «Манчестер Юнайтед в Football Manager 2020.

«Манчестер Юнайтед» направил иск в суд на разработчика игры Football Manager 2020, компанию Sports Interactive. По информации AP, английский клуб недоволен «неправомерным использованием названия команды», а именно использованием упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды. Клуб считает это нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».

Примечателен тот факт, что аналогичная эмблема для «Манчестер Юнайтед» использовалась в игре с 1992 года. У руководства клуба ни разу не было возражений по этому поводу.

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