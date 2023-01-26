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Махрез, Эль-Шаарави и Ракитич вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рияд Махрез.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила 13-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг среди полевых получил нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез — 88 OVR. 31-летний алжирец забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в матче с «Тоттенхэмом» (4:2), а также сделал голевую передачу в игре с «Вулверхэмптоном» (3:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 января.

Рияд Махрез
ФК Манчестер Сити
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