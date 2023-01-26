Махрез, Эль-Шаарави и Ракитич вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 13-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг среди полевых получил нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез — 88 OVR. 31-летний алжирец забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в матче с «Тоттенхэмом» (4:2), а также сделал голевую передачу в игре с «Вулверхэмптоном» (3:0).

All of Europe's big leagues are back in full swing ?#TOTW 13's arrived in #FIFA23 Ultimate Team#FUT pic.twitter.com/YFfkR1Ioue — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 25, 2023

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 января.