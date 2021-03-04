Лукаку, Бэйл и Горецка вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Интера» Ромелу Лукаку — 92 OVR. 27-летний бельгиец в прошедшие выходные забил гол и сделал голевую передачу в матче серии А против «Дженоа» (3:0).

This week's Featured Players have arrived ?



Add them to your #myClub squads before they're gone! pic.twitter.com/cQolGulBIt — eFootball PES (@officialpes) March 4, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.