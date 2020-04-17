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«Локомотив» подписал экс-киберфутболиста ЦСКА

07:54
2017 год. Андрей «Timon» Гурьев. Фото РПЛ
2017 год. Андрей «Timon» Гурьев. Фото РПЛ
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Loko eSports объявил о подписании контракта с Андреем «Timon» Гурьевым. Ранее он представлял на российских турнирах ЦСКА, болельщиком которого является. Также он входил в состав киберспортивной организации Gambit Esports.

«Сегодня мы приветствуем одного из ведущих игроков России, действующего чемпиона страны и игрока сборной — Андрея «Timon» Гурьева. Теперь наша команда обладает самыми титулованными киберспортсменами России. Конкуренты? Нет, теперь тиммейты», — говорится в сообщении на странице киберспортивного отделения «Локомотива» в Instagram.

Кроме того, команду покинул Степан «FunkBraza» Михович, у которого закончился контракт.

В декабре прошлого года Гурьев стал победителем чемпионата РФС по интерактивному футболу 2019, а в мае — победителем Кубка России по FIFA 19. Также в авшусте 2017 года он вышел в 1/4 финала чемпионата мира по FIFA 17, где проиграл итальянцу Даниэлу «IcePrinsipe» Паулуччи.

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