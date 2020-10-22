Лицо Крала добавили в PES 2021

В четверг, 22 октября, компания Konami выпустила второе по счету дополнение для игры eFootball PES 2021.

Клубы РПЛ получили обновленные комплекты форм для текущего сезона. Кроме того, после загрузки около полутора сотен игроков обрели фотореалистичные лица. Среди них один футболист российской лиги. Теперь оригиналу соответствует компьютерная версия спартаковца Алекса Крала.

Следующее обновление должно выйти в первых числах декабря. (Андрей Кузичев)