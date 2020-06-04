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Лица Магнуссона, Спаича и Попова добавили в PES 2020

15:16
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В четверг, 4 июня, компания Konami выпустила седьмое по счету дополнение для игры eFootball PES 2020.

Оно посвящено перенесенному на будущий год ЕВРО-2020, и после загрузки более ста игроков получили фотореалистичные лица. Среди них пять футболист РПЛ. Теперь оригиналу соответствуют компьютерные версии Хердура Магнуссона (ЦСКА), Уроша Спаича («Краснодар»), Ивелина Попова («Ростов»), Федора Черных («Оренбург») и Георгия Костадинова («Арсенал»).

Хердур Магнуссонв PES.
Хердур Магнуссонв PES.
Георгий Костадинов в PES.
Георгий Костадинов в PES.
Урош Спаич в PES.
Урош Спаич в PES.

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