Лица Магнуссона, Спаича и Попова добавили в PES 2020

В четверг, 4 июня, компания Konami выпустила седьмое по счету дополнение для игры eFootball PES 2020.

Оно посвящено перенесенному на будущий год ЕВРО-2020, и после загрузки более ста игроков получили фотореалистичные лица. Среди них пять футболист РПЛ. Теперь оригиналу соответствуют компьютерные версии Хердура Магнуссона (ЦСКА), Уроша Спаича («Краснодар»), Ивелина Попова («Ростов»), Федора Черных («Оренбург») и Георгия Костадинова («Арсенал»).

Хердур Магнуссонв PES.

Георгий Костадинов в PES.