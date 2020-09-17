«Лацио» станет партнером PES 2021

Футбольный клуб «Лацио» подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора eFootball PES 2021, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально об этом объявят в ближайщие дни.

Ведущие игроки римской команды получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам в PES узнавать их по особенному стилю движений. Ранее партнером игры стал другой клуб Рима — «Рома».

#Esports, accordo in arrivo tra #Lazio e Konami per PES 2021https://t.co/mHRoKDtdur — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 16, 2020

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты «Сан-Паулу».