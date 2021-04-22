Куртуа, Иммобиле и Яремчук вошли в новую команду недели FIFA 21
04:25
Компания EA Sports представила 30-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер «Реала» Тибо Куртуа — 91 OVR. 28-летний бельгиец в матче против «Хетафе» сохранил свои ворота в неприкосновенности (0:0).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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