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Кулишев обыграл Бердина в четвертьфинале «Кубка Надежды»

19:50
Кулишев обыграл Бердина в четвертьфинале «Кубка Надежды» по FIFA 20. Сетка «Кубка Надежды».
Кулишев обыграл Бердина в четвертьфинале «Кубка Надежды» по FIFA 20.
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Нападающий «Оренбурга» Артем Кулишев и вратарь «Виннипега» Михаил Бердин сыграли в четвертьфинале онлайн-турнира «Кубок Надежды» по FIFA 20.

«Манчестер Сити» под управлением Кулишева разгромил «Ливерпуль» Бердина со счетом 5:0.

В полуфинале Кулишев встретится с защитником «Динамо» Дмитрием Скопинцевым, который оказался сильнее полузащитника «Торпедо» Александра Орехова в матче «ПСЖ» — «Ювентус» (3:0).

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в студии.

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