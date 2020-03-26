Второй день «Кубка Надежды»: московское дерби и хоккей против футбола

«СЭ» продолжает турнир среди известных спортсменов по FIFA 20, и на 26 марта запланированы заключительные четвертьфиналы.

Футболисты столичных клубов перенесут противостояние в онлайн. В 18.00 (мск) защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (играет в FIFA за «ПСЖ») зарубится с хавбеком автозаводцев Александром Ореховым («Ювентус»).

Вратарь клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Михаил Бердин (в FIFA играет за «Ливерпуль») поборется за выход в полуфинал с нападающим «Оренбурга» Артемом Кулишевым («Манчестер Сити») в 19.30. Бердин заменил защитника футбольного «Сочи» Ивана Миладиновича, у которого возникли технические проблемы.

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встреч Скопинцев — Орехов и Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в студии.