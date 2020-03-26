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Второй день «Кубка Надежды»: московское дерби и хоккей против футбола

16:45
«Кубок Надежды»: сетка турнира. Фото "СЭ"
«Кубок Надежды»: сетка турнира. Фото "СЭ"
В четверг четыре новых игрока стартуют в онлайн-турнире по киберфутболу «Кубок Надежды».

«СЭ» продолжает турнир среди известных спортсменов по FIFA 20, и на 26 марта запланированы заключительные четвертьфиналы.

Полузащитник &laquo;Ростова&raquo; Михаил Осинов обыграл Даниила Медведева.Обольский обыграл Раванелли, Осинов — Медведева. Итоги первого дня «Кубка Надежды» по FIFA 20

Футболисты столичных клубов перенесут противостояние в онлайн. В 18.00 (мск) защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (играет в FIFA за «ПСЖ») зарубится с хавбеком автозаводцев Александром Ореховым («Ювентус»).

Вратарь клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Михаил Бердин (в FIFA играет за «Ливерпуль») поборется за выход в полуфинал с нападающим «Оренбурга» Артемом Кулишевым («Манчестер Сити») в 19.30. Бердин заменил защитника футбольного «Сочи» Ивана Миладиновича, у которого возникли технические проблемы.

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встреч Скопинцев — Орехов и Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в студии.

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