Красная карточка, суперсэйвы и ошибка ван Дейка: FIFA 19 предсказала сумасшедший финал Лиги чемпионов. Видео

Eurosport смоделировал финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" в футбольном симуляторе FIFA 19. Виртуальные мерсисайдцы в меньшинстве одержали победу (2:1). Красную карточку получил защитник Жоэль Матип. Единственный мяч "шпоры" забили на последних секундах.

Carton rouge, gardien en feu et erreur de Van Dijk : la finale de Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool sera folle (c’est FIFA 19 qui le dit) #UCLFinal pic.twitter.com/G5b2ha3ohV — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 31 мая 2019 г.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр