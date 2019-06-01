06:17 | Киберспорт — Киберфутбол

Красная карточка, суперсэйвы и ошибка ван Дейка: FIFA 19 предсказала сумасшедший финал Лиги чемпионов. Видео

0
Обсудить

Eurosport смоделировал финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" в футбольном симуляторе FIFA 19. Виртуальные мерсисайдцы в меньшинстве одержали победу (2:1). Красную карточку получил защитник Жоэль Матип. Единственный мяч "шпоры" забили на последних секундах.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Материалы других СМИ