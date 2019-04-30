KONAMI и премьер-лига объявили о старте Киберлиги Pro Evolution Soccer 2019. Как информирует официальный сайт РПЛ, турнир с призовым фондом в 1 миллион рублей состоится в формате 2 на 2 на платформе Sony PlayStation4. Соревнования пройдут в два этапа – онлайн-отбор и большой финал.

На первом этапе болельщики всех клубов РПЛ примут участие в онлайн-отборе.

12 мая состоятся матчи среди представителей клубов, занявших с первого по восьмое места в итоговой турнирной таблице сезона-2017/18: "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Зенит", "Уфа", "Арсенал", "Динамо".

18 мая пройдет отбор среди представителей команд второй восьмерки: "Ахмат", "Рубин", "Ростов", "Урал", "Оренбург", "Крылья Советов", "Енисей", "Анжи".

Большой финал пройдет в Москве 31 мая. Информация о его месте и времени проведения будет опубликована позже.