Киберфутболист «Локомотива» одержал 30 побед в 30 матчах Weekend League

Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов в режиме Weekend League в FIFA 20 сделал серию из 30 побед в 30 матчах. За успех он поблагодарил «Реал» за трансфер защитника Ферлана Менди. На прошлой неделе в игре появилась карточка француза с общим рейтингом 85 OVR.

«Топ Трансфер. 40 000 монет, и это 100. ЕА пытались задушить меня в конце, когда в 27 матче дали Найтвоча (Иван «DrNightWatch» Чуров. — Прим. «СЭ»), но команда была на высоте. HALA MADRID!» — написал Фахретдинов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Чуров играл в финале первого в истории розыгрыша киберфутбольной Лиги чемпионов по FIFA 19, где уступил киберфутболисту «Нью-Йорк Сити» Кристоферу «NYC_Chris» Холли.