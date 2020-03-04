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Карвахаль, Коутинью и Маркос Алонсон попали в команду недели FIFA

18:25
Новая команда недели от EA Sports. Фото EA Sports
Новая команда недели от EA Sports. Фото EA Sports
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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В список из 23 игроков попали: Филиппе Коутинью («Бавария»), Сауль («Атлетико»), Карвахаль («Реал»), Дуван Сапата («Аталанта»), Маркос Алонсо («Челси») и другие.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.

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