Карвахаль, Коутинью и Маркос Алонсон попали в команду недели FIFA

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В список из 23 игроков попали: Филиппе Коутинью («Бавария»), Сауль («Атлетико»), Карвахаль («Реал»), Дуван Сапата («Аталанта»), Маркос Алонсо («Челси») и другие.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.