Карвахаль, Коутинью и Маркос Алонсон попали в команду недели FIFA
18:25
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В список из 23 игроков попали: Филиппе Коутинью («Бавария»), Сауль («Атлетико»), Карвахаль («Реал»), Дуван Сапата («Аталанта»), Маркос Алонсо («Челси») и другие.
Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.
4? ?? players feature in the #TOTW starting XI! ??— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 4, 2020
Available in packs at 6PM ?UK #FUT20 pic.twitter.com/Pv2GNNbRtK