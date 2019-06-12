Иньеста представил PES 2020 с Роналдинью и Месси на обложке

Опубликован первый трейлер нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020. Главными лицами игры будут Роналдинью и Лионель Месси. Их действия на виртуальных полях были показаны в презентационном ролике.

Непосредственное участие в создании PES 2020 принимает экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, выступая в роли консультанта. Ожидается, что в футсиме появится легендарная карточка испанца.

Релиз PES 2020 запланирован на 10 сентября 2019 года на всех популярных платформах.