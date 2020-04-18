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Игрок сборной Мексики пропустит турнир по киберфутболу из-за травмы пальца

04:21
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Защитник «Сантос Лагуна» Хосе ван Ранкин не сможет сыграть на киберфутбольном турнире, организованном мексиканской лигой. Он получил травму пальца во время подготовке к старту турнира по FIFA 20. Заменит его нападающий Эдуардо Агирре.

Чемпионат Мексики был приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили провести соревнование по киберфутболу среди клубов.

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