Игрок сборной Мексики пропустит турнир по киберфутболу из-за травмы пальца
04:21
Защитник «Сантос Лагуна» Хосе ван Ранкин не сможет сыграть на киберфутбольном турнире, организованном мексиканской лигой. Он получил травму пальца во время подготовке к старту турнира по FIFA 20. Заменит его нападающий Эдуардо Агирре.
Чемпионат Мексики был приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили провести соревнование по киберфутболу среди клубов.
?Venga! ?Con todo por esa recuperaci?n del dedo gordo, mi @vanrankin0! ??#ModoGuerrero ??? pic.twitter.com/8Ek1vfP7Bp— Club Santos (desde ?) (@ClubSantos) April 16, 2020