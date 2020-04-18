Игрок сборной Мексики пропустит турнир по киберфутболу из-за травмы пальца

Защитник «Сантос Лагуна» Хосе ван Ранкин не сможет сыграть на киберфутбольном турнире, организованном мексиканской лигой. Он получил травму пальца во время подготовке к старту турнира по FIFA 20. Заменит его нападающий Эдуардо Агирре.

Чемпионат Мексики был приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили провести соревнование по киберфутболу среди клубов.