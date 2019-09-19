Ибрагимович, Нойер и Мане — в первой команде недели FIFA 20
08:21
Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Примечателен тот факт, что релиз нового футбольного симулятора состоится на следующей неделе, 24 сентября.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
The first #TOTW of FUT 20! #FIFA20 pic.twitter.com/1qFPJbPgBd— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 18, 2019