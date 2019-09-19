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Ибрагимович, Нойер и Мане — в первой команде недели FIFA 20

08:21

Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Примечателен тот факт, что релиз нового футбольного симулятора состоится на следующей неделе, 24 сентября.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Месси празднует гол в стиле Криштиану

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