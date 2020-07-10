Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточки с рейтингом более 90 OVR получили Антуан Гризманн (95), Давид Луиз (92), Коке (92), Златан Ибрагимович (92) и Хуан Куадрадо (91).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.