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Ибрагимович, Гризманн и Давид Луиз — в новой команде недели PES 2020

10 июля 2020, 02:44
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточки с рейтингом более 90 OVR получили Антуан Гризманн (95), Давид Луиз (92), Коке (92), Златан Ибрагимович (92) и Хуан Куадрадо (91).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

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