Холанн, Бен Йеддер и Вернер вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн — 89 OVR. 22-летний норвежец в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Третья команда недели FIFA 23. Фото Global Look Press

Официальный релиз нового футбольного симулятора состоялся 26 сентября. Режим Ultimate Team стал доступен еще на прошлой неделе в виде веб-версии.