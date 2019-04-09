"Хочешь победить – навязывай сопернику свой стиль!" В Москве представили сборную России по интерактивному футболу

Сегодня в Доме футбола в Москве состоялась презентация сборной России по интерактивному футболу, которая примет участие в первом в истории международном соревновании – FIFA eNations Cup 2019. Турнир с участием 20 лучших команд мира пройдет в Лондоне 13-14 апреля.

Россию представят финалисты чемпионата России по интерактивному футболу 2018 года – Антону "Klenoff" Кленову ("Динамо") и Роберту "Ufenok77" Фахретдинову ("Локомотив"), тренер команды – Александр Гусев.

"Мы единственными в мире проводим официальный национальный чемпионат по интерактивному футболу и присваиваем полноценные спортивные разряды, – отметил представитель подкомитета РФС по интерактивному футболу Дмитрий Кондратов. – Очень рады, что ФИФА оценила нашу работу и пригласила принять участие в столь важном мероприятии. Желаем ребятам удачи и надеемся, что у них все будет хорошо!"

"Мы собрались, чтобы увидеть тех, кто будет представлять сборную России. Хотелось бы отметить наш подкомитет, который за последние полтора года проделал большую работу. Само участие в таких соревнованиях – результат этой деятельности. Уверен, что ребята, которые будут выступать в Лондоне, понимают всю ответственность" – сказал председатель комитета РФС по разновидностям футбола Игорь Ефремов.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D вместе с командами Португалии, Австралии, Дании и Голландии. В рамках одной встречи пройдут индивидуальные (1 на 1) и командные (2 на 2) матчи на консолях Xbox и PlayStation. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

"На бумаге мы, как и наша главная сборная по футболу, не являемся фаворитами, – подчеркнул Роберт "Ufenok77" Фахретдинов, который в индивидуальных матчах будет играть на PlayStation. – Всех наших соперников при этом знаем и уже играли с некоторыми из них. За шесть-семь лет, что я в интерактивном футболе, изучил стили и сильные стороны оппонентов. Но это не является большим преимуществом, потому что, если ты хочешь побеждать, то в любом случае должен навязывать сопернику свой стиль и играть первым номером. У нас есть амбиции, будем выкладываться по максимуму!"

"Я горд представлять нашу страну на турнире, который пройдет в интересном командном формате. Для меня это первый международный турнир, но в любом случае рассчитываю на положительный результат", – добавил Антон "Klenoff" Кленов, специализирующийся на игре на Xbox.

В Лондоне киберспортсмены не только разыграют призовой фонд в размере 100 тысяч долларов, но и получат возможность подняться в рейтинге, сделав шаг на пути к участию в чемпионате мира по интерактивному футболу – FIFA eWorld Cup 2019.

"Основная особенность – новый формат сборных, где в том числе присутствуют матчи "2 на 2", – отметил Александр Гусев. – В подготовке делаем упор именно на это. В последние дни перед турниром встречаемся с разными соперниками и играем на обеих консолях. Ребята эффективно тренировались в индивидуальном формате, поэтому в завершающей стадии наигрываем "2 на 2". Этот формат, добавляющий соревнованиям зрелищности, внедряется в течение последних двух лет. Основная проблема состоит в том, что игра не позволяет тренировать "2 на 2" удаленно, поэтому собираемся вместе со спарринг-партнерами в одном месте".

В состав делегации сборной России также вошел популярный YouTube-блогер Сергей "Kefir" Никифоров, рассказавший, что лучшим из футболистов, с которым ему приходилось играть на приставке, был бывший игрок "Спартака" Квинси Промес.

Отправление сборной России на FIFA eNations Cup 2019 намечено на пятницу, 12 апреля. (Пресс-служба РФС)