19:20 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Гризманн попросил у создателей FIFA 18 рейтинг более 89

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Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн на своей странице в Твиттере устроил голосование на тему того, какой рейтинг должен быть у него в новом футбольном симуляторе FIFA 18. Фанаты француза проголосовали за вариант ответа "Более 89", после чего футболист обратился к создателям игр с просьбой учесть это мнение. В ответ от EA Sports он получил сообщение: "Рейтинг будет менее 99" (99 - это максимальный показатель. - Прим. "СЭ"). 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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коньььььь

Манчини попросил для кокорина и дзьбы рейтинг 35 ! На двоих !!!

20:17

баламошка

Кокорин и Дзюба попросили на двоих рейтинг 69.

20:05

unfan

Даже 85 много

20:02

mrazotka

ну гризман извини, 90 и более имеют только великие..

19:53