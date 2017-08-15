Гризманн попросил у создателей FIFA 18 рейтинг более 89

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн на своей странице в Твиттере устроил голосование на тему того, какой рейтинг должен быть у него в новом футбольном симуляторе FIFA 18. Фанаты француза проголосовали за вариант ответа "Более 89", после чего футболист обратился к создателям игр с просьбой учесть это мнение. В ответ от EA Sports он получил сообщение: "Рейтинг будет менее 99" (99 - это максимальный показатель. - Прим. "СЭ").

Moins que 99 👍 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 августа 2017 г.