Головин войдет в новую команду недели PES 2021
02:04
В четверг компания Konami представит новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получит специальную карточку с общим рейтингом 94 OVR. 24-летний россиянин в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:1) сделал две голевые передачи.
Наборы (агенты) с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с четверга.
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