Головин войдет в новую команду недели PES 2021

В четверг компания Konami представит новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получит специальную карточку с общим рейтингом 94 OVR. 24-летний россиянин в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:1) сделал две голевые передачи.

? official



? Next POTW



I hope everyone does ? and RT pic.twitter.com/sTCl2sUAGC — ???N?SS RAJ??UI (@YOUNESS8894) January 26, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с четверга.