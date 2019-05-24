Головин включен в команду недели PES 2019

Компания Konami представила новую команду недели Pro Evolution Soccer 2019, игроков из которой можно использовать в режиме myClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Повышение характеристик получил российский полузащитник "Монако" Александр Головин, забивший гол и сделавший голевую передачу в матче с "Амьеном" (2:0). Рейтинг его специальной карточки 86 OVR, а обычной - 82.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Featured players da semana no #myClub! pic.twitter.com/ioQWXYzjz8— ProEvolutionBrazil (@ProEvolutionBRA) 23 мая 2019 г.
Наборы с этими игроками доступны в течение недели, начиная с четверга.
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