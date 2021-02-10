Головин попал в команду недели FIFA 21

EA Sports включили российского полузащитника «Монако» Александра Головина в команду 20-й игровой недели в FIFA 21.

В матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) Головин сделал хет-трик и отдал одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне Головин успел сыграть в 9 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.