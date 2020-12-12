Головин получил особую морозную карточку в FIFA 21
05:19
В FIFA 21 в режиме Ultimate Team вышел специальный набор карточек. В «морозную» команду вошли 11 игроков, которые получили повышение характеристик и смену позиций.
В состав «морозного» состава вошел и полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший карточку на позиции правого защитника. Общий рейтинг — 83 OVR.
Головин из-за травмы не играл с 30 августа. В нынешнем сезоне Головин провел только два матча в составе монегасков.
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