Головин и Крыховяк — в команде недели FIFA 20
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Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил полузащитник «Монако» Александр Головин. С аналогичным рейтингом карточку получил хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
La #TOTW 3 avec Havertz, Mahrez et Zapata ?! pic.twitter.com/uIvqsAsZwp— EA FIFA France (@EA_FIFA_France) October 2, 2019
Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 25 сентября.