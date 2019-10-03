Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Головин и Крыховяк — в команде недели FIFA 20

01:58
Теги:

Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил полузащитник «Монако» Александр Головин. С аналогичным рейтингом карточку получил хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 25 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир