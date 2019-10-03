Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил полузащитник «Монако» Александр Головин. С аналогичным рейтингом карточку получил хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

La #TOTW 3 avec Havertz, Mahrez et Zapata ?! pic.twitter.com/uIvqsAsZwp — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) October 2, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 25 сентября.