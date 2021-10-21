Гнабри, Щенсны и Фирмину вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила пятую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны — 88 OVR. 31-летний поляк сохранил ворота в неприкосновенности в 8-м туре чемпионата Италии против «Ромы» (1:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды.