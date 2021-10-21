Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Гнабри, Щенсны и Фирмину вошли в новую команду недели FIFA 22

21 октября, 05:37
Войцех Щенсны. Фото Instagram
Войцех Щенсны. Фото Instagram
Теги:

Компания EA Sports представила пятую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны — 88 OVR. 31-летний поляк сохранил ворота в неприкосновенности в 8-м туре чемпионата Италии против «Ромы» (1:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Члены делегаций Польши и стран Балтии покинули конференцию во время речи Матвиенко
0