Гильерме, Оздоев, Мевля и Шуньич получат реальные лица в PES 2020
25 июня 2020, 05:22
Компания Konami планирует выпуск очередного — восьмого по счету дополнения к игре eFootball PES 2020. Представленный на данный момент только в этом футбольном симуляторе чемпионат России получит шесть новых фотореалистичных лица игроков.
Изменения коснутся следующих игроков: Гильерме («Локомотив»), Тони Шуньич («Динамо»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Магомед Оздоев («Зенит»), Кристоффер Олссон («Краснодар») и Миха Мевля («Сочи»).
List Faces DataPack 8.00 #eFootballPES2020 #PES2020 pic.twitter.com/k9FE7CRzuI— TheViper12 (@esteban_angle) June 25, 2020
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