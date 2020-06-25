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Гильерме, Оздоев, Мевля и Шуньич получат реальные лица в PES 2020

25 июня 2020, 05:22
Магомед Оздоев в PES 2020. Гильерме в PES 2020.
Магомед Оздоев в PES 2020.
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Компания Konami планирует выпуск очередного — восьмого по счету дополнения к игре eFootball PES 2020. Представленный на данный момент только в этом футбольном симуляторе чемпионат России получит шесть новых фотореалистичных лица игроков.

Изменения коснутся следующих игроков: Гильерме («Локомотив»), Тони Шуньич («Динамо»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Магомед Оздоев («Зенит»), Кристоффер Олссон («Краснодар») и Миха Мевля («Сочи»).

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