Gambit Esports подтвердила отстранение игрока в FIFA и осудила его "недобросовестные поступки"

Организация Gambit Esports на своей странице Вконтакте подвтвердила, что игрок в FIFA Андрей "Timon" Гурьев был отстранен за допущенные им нарушения. Также ему назначен испытательный срок в шесть месяцев.

- Организация Gambit Esports завершила разбирательства по ситуации с обвинениями в адрес игрока Андрея "Timon" Гурьева, в ходе которых было выяснено, что часть обвинений соответствуют действительности. В результате организацией принят ряд дисциплинарных решений в отношении Андрея, в том числе: отстранение от официальных матчей сроком на один месяц, штрафные санкции в размере трехмесячного оклада, назначение испытательного срока длительностью шесть месяцев, - говорится в сообщении. - На момент публикации все претензии в сторону Андрея Гурьева были удовлетворены. В отношении конкурса, проведенного несколько месяцев назад, организация решила взять на себя ответственность по отправке недостающих призов, с дополнительными подарками от Gambit в качестве компенсации за задержку.

Gambit Esports резко осуждает недобросовестные поступки Андрея, равно как и подобные действия со стороны других игроков, а также спекуляции, которые появились вокруг Андрея в дополнение к реальным случаям. Организация рассчитывает, что этот без сомнения талантливый игрок сможет полностью сфокусироваться на профессиональной деятельности и будет бороться за лучшие спортивные достижения.