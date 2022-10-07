Футбольный симулятор FIFA 23 получил очень низкие оценки в Steam

Новый футбольный симулятор FIFA 23 спустя неделю после выхода имеет очень низкие оценки от пользователей Steam. Официальный релиз игры состоялся 30 сентября.

На данный момент у игры 9354 обзора, и только 37 процентов являются положительными. Главная проблема, с которой столкнулись российские пользователи ПК, — FIFA 23 не запускается из-за ошибки античита. Также у некоторых игроков недоступны российские комментаторы.

Тем не менее на прошлой неделе футсим занял три строчки в чарте продаж цифрового магазина: на 2-м месте Ultimate Edition, на 4-м — обычная версия, а на 8-м — предзаказ.

FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Со следующего года самый популярный футбольный симулятор будет называеться EA FC.