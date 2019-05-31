Фотореалистичное лицо Азмуна добавили в PES 2019

В четверг, 30 мая, вышло новое обновление пакета данных футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. В футсим были добавлены фотореалистичные лица 30 футболистов, в том числе нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. 24-летний иранец оказался единственным игроком из чемпионата России, получившим обновлении в этом DLC.
Azmoun | #PES2019 pic.twitter.com/ZCfRKMBeRS— ProEvolutionBrazil (@ProEvolutionBRA) 30 мая 2019 г.
Todas as faces da DP 6.0 de #PES2019 via @JVC_PESForum pic.twitter.com/Vs5RdPiGuM— 🇧🇷🎮Webrothers🎮🇧🇷 (@webrothersteam) 30 мая 2019 г.
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