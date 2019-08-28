Игра Football Manager 2020 выйдет в ноябре 2019 года. Точная дата пока неизвестна.

Стоимость игры — 1980 рублей. Игрокам отдадут под управление 2500 клубов начального уровня в 50 странах по всему миру. Комплектовать команду и персонал можно будет из более чем 500 тысяч претендентов.

Компания SEGA сообщила, что игра выйдет на платформе Google Stadia. Как считают в компании, использование технологий Google сделает производительность Football Manager 2020 на этой платформе намного большей, чем на других.