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Football Manager 2020 выйдет в ноябре

14:48

Игра Football Manager 2020 выйдет в ноябре 2019 года. Точная дата пока неизвестна.

Стоимость игры — 1980 рублей. Игрокам отдадут под управление 2500 клубов начального уровня в 50 странах по всему миру. Комплектовать команду и персонал можно будет из более чем 500 тысяч претендентов.

Компания SEGA сообщила, что игра выйдет на платформе Google Stadia. Как считают в компании, использование технологий Google сделает производительность Football Manager 2020 на этой платформе намного большей, чем на других.

Дополнительная информация

https://www.igromania.ru/news/85680/Football_Manager_2020_vyhodit_v_noyabre_v_tom_chisle_na_Google_Stadia.html

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