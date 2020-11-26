Фонд Игоря Акинфеева «Страна Футбола» проведет турнир по Киперболу в рамках «Московского Киберспорта»

Фонд «Страна Футбола» Игоря Акинфеева проведет онлайн-турнир по Киперболу в рамках второго сезона «Московского Киберспорта», организованного Федерацией компьютерного спорта города Москвы и проектом Федерации киберфутбола России при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Призовой фонд соревнований составит 300 000 рублей. Кубок включает в себя отборочный турнир и финальную стадию. Квалификации будут проходить в двух форматах — Fast Cup и «Серии пенальти». 16 лучших игроков получат путевки в финальный этап, который пройдет 20 и 21 декабря.

Зарегистрироваться для участия в турнире можно на специальной странице Cybermos.ru.

Первый квалификационный турнир в формате Fast Cup пройдет 2 и 3 декабря. Его призовой фонд составит 20 тыс. рублей. Вторые отборочные соревнования в режиме «Серии пенальти» состоятся 5-6 декабря, их призовой фонд составит 10 тыс. рублей.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Cybermos.ru и странице фонда «Страна Футбола» keeperball.ru.

«Очень рад, что в рамках «Московского Киберспорта» снова пройдет турнир по Киперболу, — отметил Игорь Акинфеев. — Киберспорт в наше время уже перестал быть чем-то новым — он плотно укоренился в современной жизни. «Московский Киберспорт» — идеальная площадка для его развития. Это не просто объединение различных турниров под одной крышей — это тренировочная база и школа кадров. Уверен, что среди зрителей марафона собираются не только любители, но и менеджеры, ищущие талантливых игроков, которых в России очень много».

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«Московский Киберспорт» — главная онлайн площадка для киберспортсменов любого уровня. На его платформе собираются как начинающие любители онлайн-игр, так и опытные профессионалы, включаю лучших спортсменов страны. Все участники соревнований, получают зачетные очки, из которых формируется общий рейтинг Москвы. Лучшие игроки рейтинга по итогам сезона получают право выступить в суперфиналах и побороться за главные призы.