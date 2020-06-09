Фонд Акинфеева и «Московский киберспорт» проведут турнир по FIFA 20

9 июня на онлайн платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» стартует турнир по игре FIFA 20 — Кубок Фонда развития футбола «Страна Футбола», учрежденного вратарем ЦСКА и экс-капитаном сборной России Игорем Акинфеевым.

В ходе месяца пройдут восемь квалификационных турниров. Турнир открытый — то есть принять в нем участие может каждый. Сами игры будут проходить в формате «один на один». Отборочный этап выявит победителей, которые смогут пройти в гранд-финал и претендовать на призовой фонд. Каждый турнир традиционно сопровождается профессиональным комментированием, а также проведением трансляции, за которой можно следить на twitch-канале «Московского киберспорта » .

«Футбол традиционно является одной из любимых игр поклонников спорта. В отсутствии возможности сразиться на стадионе вживую, спортивный симулятор — является не менее увлекательной заменой, как для участия, так и для созерцания. На кону привлекательный призовой фонд, поэтому мы ожидаем горячую борьбу. Всем желаем удачи», — сказал президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко.

Гранд-финал турнира будет проведен 27 июня. Победителю и призерам турнира будут вручены денежные призы от «Московского киберспорта»: за первое место — 50 000 рублей, за второе место — 30 000 рублей, за третье место — 20 000 рублей. Кроме того, победитель турнира получит именной Кубок от фонда «Страна Футбола». Отдельная награда — Кубок «Кипербол» — ждет участника, который пропустит наименьшее количество голов за весь турнир. Кипербол — это новый молодежный формат футбола, идея которого принадлежит Акинфееву и его фонду «Страна Футбола». Зрители также не будут обделены вниманием. Среди зрителей финальной игры будут разыграны подписанные Акинфеевым футболки.

«Приветствую участников турнира FIFA 20 на кубок Фонда развития футбола «Страна Футбола». Наш фонд рад поддержать идею «Московского киберспорта» о проведении турнира, так как он будет способствовать популяризации футбола. Желаю успехов участникам соревнований», — сказал Акинфеев.

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