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Сегодня, 11:28

FIFA рассматривает возможности по созданию конкурента EA Sports FC

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FIFA рассматривает возможности по созданию конкурента EA Sports FC.

После разрыва отношений между FIFA и EA руководство ФИФА в лице президента Джанни Инфантино официально заявило, что лучшими и подлинными будут лишь игры, содержащие в названии аббревиатуру FIFA.

Организация уже рассматривает предложения нескольких ведущих разработчиков о создании полноценного конкурента EA Sports FC который выйдет в 2024 году.

Ранее сообщалось о разрыве отношений между FIFA И ЕА, а также о провокационных высказываниях СЕО ЕА Эндрю Уилсона.

Гэсэр Галсанов

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