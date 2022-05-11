FIFA рассматривает возможности по созданию конкурента EA Sports FC

После разрыва отношений между FIFA и EA руководство ФИФА в лице президента Джанни Инфантино официально заявило, что лучшими и подлинными будут лишь игры, содержащие в названии аббревиатуру FIFA.

Организация уже рассматривает предложения нескольких ведущих разработчиков о создании полноценного конкурента EA Sports FC который выйдет в 2024 году.

Ранее сообщалось о разрыве отношений между FIFA И ЕА, а также о провокационных высказываниях СЕО ЕА Эндрю Уилсона.

Гэсэр Галсанов