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FIFA 20 сохранила лидерство в британском чарте после первой недели декабря

18:00

FIFA 20 возглавила британский розничный чарт за период с 2 по 8 декабря. На второй строчке по итогам недели осталась Call of Duty: Modern Warfare.

В тройку лидеров продаж вернулась Mario Kart 8 Deluxe, выпущенная еще в 2017 году, — этому поспособствовал выход бандла с обновленной версией Nintendo Switch.

В первую десятку чарта также вошли Star Wars Jedi: Fallen Order, Luigi's Mansion 3, Sea of Thieves и другие игры.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/games/news/fifa-20-sokhranila-liderstvo-v-britanskom-charte-posle-pervoi-nedeli-dekabrya

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