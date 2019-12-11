FIFA 20 сохранила лидерство в британском чарте после первой недели декабря

FIFA 20 возглавила британский розничный чарт за период с 2 по 8 декабря. На второй строчке по итогам недели осталась Call of Duty: Modern Warfare.

В тройку лидеров продаж вернулась Mario Kart 8 Deluxe, выпущенная еще в 2017 году, — этому поспособствовал выход бандла с обновленной версией Nintendo Switch.

В первую десятку чарта также вошли Star Wars Jedi: Fallen Order, Luigi's Mansion 3, Sea of Thieves и другие игры.