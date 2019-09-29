FaZe Clan заключила партнерство с футбольным клубом «Манчестер Сити»
FaZe Clan заключила партнерство с футбольным клубом «Манчестер Сити». Об этом киберспортивная организация сообщила в Twitter.
Представители футбольного клуба отметили, что такого рода сотрудничество поможет сблизить аудитории футбола и киберспорта. FaZe Clan и «Манчестер Сити» планируют создавать контент с талантами и игроками, а также проводить эксклюзивные события для фанатов в США и во всем мире.
Организации также соберут своих игроков в FIFA на одной тренировочной базе и выпустят совместную лимитированную серию продуктов. Под тегом FaZe Clan играет британец Тассаль «Tass» Рушан, а за «Манчестер Сити» выступают пять китайских игроков и британец Шон «Shellzz» Спрингетт.
The good news keeps coming.— FaZe Clan (@FaZeClan) September 26, 2019
Announcing the launch of our collaborative partnership with @ManCity:
? https://t.co/g10d8BcK9L | #FaZeCity pic.twitter.com/c0eSSkbYsk