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Сегодня, 22:40

Electronic Arts представила дебютный трейлер EA Sports FC 24

Иван Торопцев
Корреспондент
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Скриншот из первого трейлера EA FC 24.

Компания Electronic Arts показала дебютный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 24.

В ролике показаны мировые звезды футбола — как мужского, так и женского. В ролике появились нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, форвард «Реала» Винисиус, знаменитая бразильская футболистка Марта, а также легенды прошлого Пеле, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и многие другие.

«Добро пожаловать в клуб», — говорится в конце видео.

Electronic Arts также объявила, что первый геймплейный ролик будет опубликован 13 июля.

EA FC 24 выйдет в сентябре 2024 года. Игра станет первой частью новой серии футбольных симуляторов от EA Sports, которая придет на смену FIFA.

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